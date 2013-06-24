Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що медико-соціальна експертиза проводиться для встановлення інвалідності хворим, які досягли повноліття, потерпілим від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання та особам з інвалідністю за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Під час звернення до МСЕК вам необхідно мати з собою документи, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи.

Крім того, необхідно пред’явити:

паспорт або ID картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

військовий квиток (копію) або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних, призовників);

направлення на МСЕК (форма №088/о);

медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторну картку хворого;

інші додаткові документи у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності.

Також МОЗ нагадує, що на період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена. МСЕК здійснює свої функції за принципом екстериторіальності.

У разі, коли особа звертається для встановлення інвалідності та не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Якщо ви або ваша дитина маєте інвалідність і не можете пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторногоогляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Зазначимо, якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушуються ваші права, звертайтеся телефоном на «гарячу лінію» МОЗ: 0 800 60 20 19.