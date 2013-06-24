За рік повномасштабної війни в Україні багато медиків змушені були не лише залишати власні домівки та свої робочі місця, а й переїжджати до інших більш безпечних регіонів та працевлаштуватися там. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоровʼя України врегулювало норми працевлаштування у медзаклади інших регіонів України для надання медичних послуг населенню медпрацівників, які через війну втратили можливість працювати за основним місцем роботи.

Мова йде про питання тимчасового залучення медиків із числа внутрішньо переміщених осіб у заклади охорони здоров’я, яке врегульовано наказомМіністерства охорони здоров’я України від 04.03.2022 р. № 414«Про облік та табелювання медичних працівників, які надають медичну допомогу поза основним місцем роботи в період воєнного стану на території України».

Порядок працевлаштування в іншому медзакладі для медиків-переселенців такий же самий, як і в разі звичайного працевлаштування. Медик подає такий пакет документів:

паспорт або ID-картку – документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує освіту та професійну кваліфікацію (диплом, сертифікат лікаря-спеціаліста, посвідчення про кваліфікаційну категорію);

документ, що підтверджує професійний стаж (трудова книжка);

заява з проханням про прийняття на роботу.

За наявності кандидат може також подати інші додаткові документи.

Якщо ви загубили документи, або у вас немає можливості їх забрати/отримати, то відповідно до ст. 14-1 ЗУ«Про Єдиний державний демографічний реєстрта документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», що містить безконтактний електронний носій (ID-картка), та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, які сформовані у сервісі «Дія», мають таку ж юридичну силу, що й звичайні, паперові оригінали. Тому у разі втрати паспорта можна використовувати мобільний застосунок «Дія».

Нагадаємо, що відновити втрачені документи або подати документи на оформлення ID-картки та закордонного паспорта можна у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Нині вже близько 4500 медичних працівників скористалися можливістю працевлаштуватися у лікарнях тих областей, де вони перебувають.

Найбільша кількість лікарів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Львівській області – 284, Дніпропетровській – 215, Полтавській – 146 та Запорізькій – 127 осіб.

Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській області – 330, Полтавській – 166, Харківській – 141 та Запорізькій – 139 осіб.

Нагадаємо, що знайти потрібну вакансію можна також за посиланням на порталівакансій для медичних працівників.

Міністерство продовжує вживати заходів, щоб українські медики попри війну мали змогу працювати та отримувати гідну оплату праці, де б вони не перебували.