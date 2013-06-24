Держава постійно працює над цифровою доступністю послуг для громадян, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (далі –– ВПО). Станом на 24.01.2023 року на обліку ВПО перебуває майже 5 млн людей. Тож нагадуємо, що внутрішньо переміщені особи мають можливість скористатися наступними послугами онлайн в застосунку та на порталі Дія:

отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання в застосунку Дія. Послугами скористалися понад 1,4 млн людей;

змінити місце фактичного проживання ВПО в застосунку Дія. Послугою вже скористалося понад 45 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) — 15273 людей;

скасувати довідку ВПО в застосунку Дія. Послугою вже скористалося близько 75 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) — 28833 людей;

Така змога стала доступною завдяки електронним інформаційним обмінам між інформаційно-комунікаційними системами державних органів, у тому числі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та порталом Дія. Що, в свою чергу, забезпечує швидку й автоматизовану верифікацію даних внутрішньо переміщених осіб.

Також ВПО, які не володіють житловою площею на підконтрольній Україні території, можуть подати заяву на пільговий іпотечний кредит на порталі Дія. Цією послугою вже скористалося понад 32 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) — 621 людина.

Автоматична послуга для внутрішньо переміщених осіб – «скасування статусу ВПО» доступна тепер і на порталі Дія: послуга працює повністю автоматично, заявки обробляються онлайн. Тобто, не потрібно стояти в чергах та збирати довідки, більше не доведеться повторно ходити до держустанов у разі помилки в заяві та декілька днів чекати на рішення чиновника. Щоб скористатися цією послугою на порталі Дія, потрібно:

1. авторизуватися,

2. обрати послугу «Скасування статусу ВПО»,

3. заповнити необхідні дані,

4. перевірити сформовану заяву та підписати її електрон­ним підписом.

Нагадаємо, раніше, щоб знятись з обліку ВПО, необхідно було йти до органів соціального захисту населення за адресою прописки або до ЦНАПу, готувати паперові документи та протягом трьох днів чекати на рішення. Наразі кожна внутрішньо переміщена особа обирає самостійно, як отримати послугу –– онлайн чи офлайн.

Нагадуємо, що цифрова послуга створена Міністерством соціальної політики України, Міністерством цифрової трансформації України та Державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики» у співпраці з проєктом «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Міністерство соціальної політики України