Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

У лютому, на початку повномасштабної війни, багато писали про ймовірну небезпеку через увімкнену на телефоні геолокацію. Що зараз?

Дійсно, у перші дні війни розповсюджувалось безліч чуток про те, що увімкнена на телефоні геолокація допомагає ворогу коригувати вогонь. Держспецзв’язку одразу спростувала це хибне твердження.

Функція геолокації (визначення реального розташування електронного пристрою) може бути корисною у багатьох випадках. Наприклад, коли ви користуєтесь картами та прокладаєте маршрути. Або коли потрібно знайти втрачений пристрій чи дізнатися про погоду у своєму населеному пункті.

Проте на певні моменти щодо геолокації потрібно звертати увагу, особливо якщо ви перебуваєте у тимчасово окупованих росією регіонах України або поблизу зони активних бойових дій.