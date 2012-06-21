«Музейний погляд на тему «Еволюція кохання», — так називалась акція, під час якої відвідувачі Черкаського обласного краєзнавчого музею могли ознайомитися з унікальними археологічними експонатами, що колись символізували культ жінки, чоловічої сили та були предметами із стародавніх весільних ритуалів, поширених у різні епохи на території нашого краю.
Організатори не оминули увагою тему стосунків із чоловіками жінок-сарматок, яких часто називають амазонками. Для цього заходу музейні археологи створили відеодемонстрації, які проілюстрували уявлення наших земляків епохи палеоліту про ідеальну жіночу фігуру. Вони підтвердили інформацію про велику кількість саме жіночих статуеток в антропоморфній пластиці доби Трипільської культури, розповіли про знахідки жорстоких парних поховань епохи бронзи.
Не забули згадати й княжну Анну Ярославну, яка просила батька Ярослава Мудрого, щоб не змушував її виходити заміж за французького короля Генріха І та їхати у «той маленький брудний Париж».
Відвідувачі із захопленням переглянули театралізовану історичну реконструкцію «Весілля на Межиріцькій стоянці мисливців на мамонтів», у якій «первісними людьми» були працівники науково-просвітницького відділу музею та студенти-археологи з Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.