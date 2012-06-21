Уряд зафіксував знижений тариф на електроенергію до кінця квітня 2022 року

На сайті Кабінету Міністрів України оприлюднено постанову КМУ від 11 серпня 2011 року №859 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», що регулює порядок покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Тарифи для населення знизяться з 1 жовтня.

Згідно з документом, тариф для українців, які споживають не більш як 250 кВт-год на місяць знизиться на 14% до 1,44 грн за 1 кВт•год. Тариф діятиме з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Для побутових споживачів, які за місяць використовують понад 250 кВт-год, ціна залишиться на рівні чинного тарифу в 1,68 грн/кВт-год.

Уряд закріпив тариф 1,68 грн/кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, що розраховуються за електроенергію за загальним лічильником у частині споживання електроенергії фізичними особами для власних потреб, окрім професійної та господарської діяльності.

Для побутових споживачів, які за місяць використовують понад 250 кВт-год, ціна залишиться на рівні діючого зараз тарифу в 1,68 грн/кВт-год.

Тариф 1,68 грн/кВт-год закріплений за дачними й дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами для технічних завдань та освітлення території.

Уряд додав до категорії споживачів, які отримують електрику за фіксованою ціною, юридичних осіб, які здають житло для внутрішньо переміщених осіб, і релігійні організації.

Згідно з постановою, за наявності двофазних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23:00 до 07:00, за наявності трифазних лічильників – 1,5 фіксованої ціни з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00. 0,4 цієї ціни – з 23:00 до 07:00. У решті часових проміжків сплачують повну ціну.