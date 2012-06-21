Образ поета Тараса Шевченка на аверсі 100 гривень, за спогадами Василя Лопати, вдався йому з шостого чи сьомого разу. Саме портрет Тараса Шевченка автор ескізів гривні вважає найкращим з усієї серії його робіт.

За ескізом Василя Лопати фірма «Сanadian Banknote Company» виготовила пробний відбиток майбутньої 100-гривневої банкноти. На лицьовому боці, ліворуч від портрета поета, вмістили слова: «Верховна Рада України проголошує незалежність України та створення держави Україна. 24 серпня 1991 року».

Художник запропонував для ескізу 50 гривень два варіанти портрета українського історика та голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського. Зворотну сторону прикрашало зображення Педагогічного музею, у будівлі якого розміщувалися Українська Центральна Рада (1917–1918) і Директорія УНР (1918–1919).

Банкнота 200 гривень була запланована як резервна, однак її дизайн теж був розроблений художником. На лицьовій стороні банкноти був вміщений портрет Лесі Українки. Василь Лопата виконав два варіанти портрета поетеси для банкнот цього номіналу.

ДОВІДКА "УК"

2 вересня 1996 року Національний банк України ввів в обіг гривню. Надрукували банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 грн. Номінал 200 грн. українці побачили у 2001 року, 500 – 2006-го, а 1000 грн – 2019-го.

Підготовка до виготовлення національних грошових знаків розпочалася ще до проголошення Незалежності України, у квітні 1991-го. Тоді провели конкурс серед художників-графіків. Найкращою визнали роботу, яку запропонували художник-графік Василь Лопата та дизайнер Борис Максимов. Їм доручили розробити дизайн для перших банкнот гривні усіх номіналів, пише у Facebook Музей грошей Національного банку України.

Десятки дизайнів гривень так і не побачили світ, а деякі ідеї втілювалися лише з роками.

З нагоди свята, Музей поділився ескізами банкнот номіналами 50, 100 та 200 грн, які створив Василь Лопата, проте вони так і не були надруковані та введені в обіг.

Після прийняття незалежності України, 12 листопада 1992-го указом президента Леоніда Кравчука було припинено використання радянського рубля. Єдиним платіжним засобом став український карбованець - купон. Того року створили Державну комісію для проведенню грошової реформи в Україні.

25 серпня 1996-го оголошено указ президента України Леоніда Кучми "Про грошову реформу в Україні". Відповідно до указу грошову реформу проводили з 2 по 16 вересня. У перший же день реформи за встановленим курсом перерахували у гривні ціни, тарифи, оклади заробітної плати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках підприємств, установ та організацій, а також вклади громадян.