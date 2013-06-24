Розвиток інфраструктури фондового ринку, посилення банківського сектору й реалізацію проєктів з енергоефективності обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль із віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку з питань банківської діяльності Аленом Пію та віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку з питань політики та партнерства Марком Боуменом.

Глава нашого уряду наголосив, що подолання наслідків пандемії COVID-19 залишається одним із пріоритетних завдань держави й потребує постійного реагування на потреби бізнесу, сприяння відновленню його економічної активності.

«Ми зацікавлені в інвестиціях і посиленні банківського сектору. Бачимо й розуміємо запит бізнесу на доступний і якісний кредитний фінансовий ресурс. Тож уряд приділятиме особливу увагу цьому питанню», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністр відзначив важливість створення в Україні якісної інфраструктури фондового ринку, подякувавши ЄБРР за підтримку в започаткуванні цього проекту: «Сьогодні маємо дорожню карту з розвитку ринку капіталу в Україні. І щодня послідовно рухаємося в цьому напрямі. Розраховуємо створити відповідну якісну інфраструктуру протягом наступних двох років».

Сторони обговорили продовження співпраці в галузі інфраструктури з використанням механізму концесії. Прем’єр-міністр зазначив, що в Україні готують до реалізації перший проєкт концесійного автобану. Попереду в уряду плани будівництва ще шести таких доріг.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна з наступного року має намір посилити напрям енергоефективності.

«Спільно з партнерами в Україні створено фонд енергоефективності, який працює з об’єднаннями багатоквартирних житлових будинків. Цього року він повноцінно розпочав роботу, є перші договори, перші виконані угоди з утеплення будинків. Маємо намір активізувати цю роботу й напрацьовуємо програму співпраці з муніципалітетами», — запевнив поважних гостей Прем’єр-міністр.

Віцепрезиденти Європейського банку реконструкції та розвитку під час зустрічі відзначили прогрес України у впровадженні реформи судової системи, боротьбі з корупцією та посиленні незалежності НБУ. У ЄБРР зазначили, що банк і надалі планує інвестувати в Україну, продовжувати співпрацю з чинних проєктів і долучатися до реалізації нових напрямів.