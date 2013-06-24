Понад 17,9 тисячі пропозицій, звернень, скарг і заяв надійшло від початку року до територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За підсумками розгляду споживачам повернуто 7,6 мільйона гривень за низькоякісні товари та надані послуги.

«Дуже важливо, щоб люди, споживчі права яких було порушено, знали про те, що ми можемо їх захистити. Ми багато працюємо, щоб діджиталізувати процес подання та оброблення звернень, зробити його зручнішим для людей», — зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

45% звернень споживачів стосувались якості наданих послуг (з них 43% — якості житлово-комунальних послуг, 2% — якості фінансових і банківських послуг), 37% — якості непродовольчих товарів, 5% — якості продовольчих товарів, повідомляє пресслужба відомства. В інших зверненнях ішлося про придбання товарів через інтернет, поза торговельними або офісними приміщеннями та під час укладання договорів на відстані.