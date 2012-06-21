У Лисянській центральній районній лікарні, що на Черкащині, сьогодні незатишно. Частина медиків пішла в неоплачувану відпустку. Та й головний лікар Олександр Ніколюк працює без настрою: він не знає, що відповісти колегам, які до кінця року лишилися без заробітної плати. Хоча пацієнти (а їх на стаціонарному лікуванні 130) без уваги медиків не залишаються. Призначення лікарів виконують, хворих обслуговують. Щоправда, доводиться працювати й за тих, хто в незапланованих відпустках. У цьому є певні складнощі, адже лікарня загалом обслуговує 23 тисячі осіб. Найбільше — із Лисянської об’єднаної територіальної громади.

Аби заклад працював у звичному нормальному режимі, потрібно близько 25 мільйонів гривень. Більшу частину цієї суми становить державна медична субвенція, ще майже 5 мільйонів додав район. Лисянська тергромада надала 600 тисяч на водопостачання і ще 30 — на комп’ютеризацію лікарні. І рада була б вона допомогти, як каже голова Лисянської ОТГ Юрій Корнієнко, та в самої коштів у бюджеті обмаль. Отож кількох мільйонів, яких бракує, щоб якось дотягнути до кінця року, взяти просто ніде. В інших громад, які могли б підсобити медикам, — свої проблеми.

Слід зауважити, що недофінансування районної медицини й раніше мало місце. Та якось викручувалися. Не можна сказати, що самі медики нічого не робили, аби цього року не виникло браку коштів. Головний лікар не раз вів переговори з представниками громад, сигналізував до районної влади. Однак вийшло, як вийшло. На заробітну плату за грудень центральній районній лікарні нині бракує понад два мільйони гривень. Без грошей можуть залишитися три сотні медиків.

На останній сесії Лисянської селищної ради, яка відбулася в жовтні, депутати не обійшли увагою проблеми центральної районної лікарні. Готуючись до реорганізації з нового року, коли заклад має перейти на оплату за договором з Національною службою здоров’я України, медики висловлювали занепокоєння з приводу напруженої ситуації з коштами. Їх бракує на заробітну плату, на ліки. Та й самі сімейні лікарі в дефіциті. Щоб якось протриматися, адміністрація готує наказ про скорочення 41 робочого місця. У цих умовах, наголошувалося на сесії, вкрай важлива фінансова підтримка. Однак її так ніхто й не надав. Вочевидь, сподівалися, що якось воно буде й цього разу.

Тепер, як інформують у селищній раді, тут готуються обговорити проблему на круглому столі, куди мають запросити депутатів районної ради та інших впливових керівників. «Але ж скільки можна обговорювати? — резонно запитала одна з працівниць лікарні. — Треба діяти, а не балачками займатися».

Отож, чого чекати найближчим часом медикам із Лисянки — поки що не зрозуміло. Може, проблема зацікавить Міністерство охорони здоров’я, яке готується до запровадження в наступному році другого етапу трансформації системи охорони здоров’я? Йдеться зокрема про перехід із квітня всіх закладів, які надають спеціалізовану амбулаторну та госпітальну допомогу, на нову модель фінансування — «гроші ходять за пацієнтом». Не секрет, що, як і під час нинішнього етапу реформування галузі, в наступному потрібно буде долати багато труднощів і перешкод. Хотілося, щоб каменів спотикання було менше, а перешкоди долали професійніше.

Роман ПАНЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»