Якщо зв’язок із цивільною людиною втрачено, звертайтеся на гарячі лінії Національного інформаційного бюро або Уповноваженого зі зниклих безвісти та дотримуйтеся чіткого алгоритму дій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Фахівцям кол-центру необхідно надати такі дані:

1. Прізвище, ім’я, по батькові й дату народження – власні та зниклого.

2. Контакти зниклої особи й останнє місце її фактичного перебування.

3. Особливі прикмети людини.

4. Дату, коли вона востаннє виходила на зв’язок, і в який спосіб це робила.

5. Інформацію про контактних осіб, які востаннє спілкувалися чи бачилися зі зниклим.