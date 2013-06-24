Якщо зв’язок із цивільною людиною втрачено, звертайтеся на гарячі лінії Національного інформаційного бюро або Уповноваженого зі зниклих безвісти та дотримуйтеся чіткого алгоритму дій. Про це повідомляє Урядовий портал.
Фахівцям кол-центру необхідно надати такі дані:
1. Прізвище, ім’я, по батькові й дату народження – власні та зниклого.
2. Контакти зниклої особи й останнє місце її фактичного перебування.
3. Особливі прикмети людини.
4. Дату, коли вона востаннє виходила на зв’язок, і в який спосіб це робила.
5. Інформацію про контактних осіб, які востаннє спілкувалися чи бачилися зі зниклим.