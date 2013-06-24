На гарячу лінію Мінреінтеграції надходять запитання від внутрішньо переміщених осіб щодо підтвердження свого трудового стажу. Днями ми вже розповідали, як його підтвердити після 2000 року. Це можна зробити онлайн. А як бути, якщо він розпочався до цього часу? Про це повідомляє Урядовий портал.

За відсутності трудової книжки або записів у ній трудовий стаж за період до 2000 року встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами, зокрема:

• довідок, виписок із наказів, особових рахунків і відомостей на видачу заробітної плати;

• посвідчень і характеристики;

• письмових трудових договорів та угод з відмітками про їх виконання;

• членських квитків профспілок (підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків).

Отримати ці документи можна шляхом звернення до підприємств, установ, організацій, в яких особа працювала. У разі припинення їх діяльності – до правонаступників або архіву, до якого було передано документацію.

Крім того, за відсутності необхідних документів і неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями стаж роботи, який дає право на пенсію, може бути встановлений на підставі показань не менше двох свідків. Однак це можливо лише за дотримання певних вимог:

• підтверджується загальний стаж роботи;

• свідки мають знати заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі;

• такі особи повинні мати документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Звертаємо увагу, що для підтвердження пільгового стажу обов’язково слід звернутися за довідкою до роботодавця або до архівної установи. Якщо ж це неможливо зробити, то до суду.