Президент Володимир Зеленський подякував за Висновки Європейської ради від 24 червня і відзначив важливість визнання лідерами ЄС європейських прагнень асоційованих партнерів. Водночас не менш важливо перетворити їх на реальні кроки та дії. Про це він сказав під час участі у Батумській міжнародній конференції.

«Бо якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м’язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту», – зауважив Глава держави. Президент додав, що для майбутнього Європи важлива кожна країна.

На його думку, доказом того, що Україні, Грузії та Молдові є місце в європейському майбутньому, може стати надання їм європейської перспективи як державам, що поділяють спільні цінності, відповідно до статті 49 Договору про ЄС.

«Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово. Але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, від вашої підтримки. Прикладом цього є прагнення Європейської ради надати асоційованим партнерам європейську перспективу», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що в грудні має відбутись черговий саміт країн «Східного партнерства».

«Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей «Східного партнерства» робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. Інакше, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього взагалі. Наступний саміт має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС», – наголосив Президент України.

Глава держави додав, що Україна буде підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона сприятиме реалізації європейських прагнень.

«Вірю, що ми разом з вами дійдемо до мети. І разом відзначимо поповнення європейської родини трьома сестрами – Україною, Грузією та Молдовою», – резюмував Володимир Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що «Східне партнерство» є чудовим прикладом співпраці задля подолання викликів, зокрема в боротьбі з пандемією, підтримки економічного відновлення. Також він зауважив, що Євросоюз запропонував великий пакет інвестицій для партнерів, зокрема, інвестиції планується спрямувати на оновлення дорожньої інфраструктури. Також мова йде про цифрову трансформацію у країнах – партнерах ЄС.