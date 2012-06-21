Японська компанія Astroscale вперше продемонструвала можливість захоплення одного супутника іншим на навколоземній орбіті. Компанія оголосила про це на 36-му космічному симпозіумі в місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо), повідомляє Bucha.Life з посиланням на SpaceNews.

Супутник-демонстратор ELSA-d вивели в космос у березні 2021 року для випробування технології, яка дозволить у майбутньому прибирати з орбіти космічне сміття.

24 серпня супутник відділив від себе імітатор космічного сміття, потім знову зблизився з ним, і захопив за допомогою спеціального магнітного захоплення. «Це лише перший крок, але для нас він дуже важливий», – сказав Кріс Блекербі, представник компанії.

За його словами, експеримент був коротким, малий супутник відокремився від великого лише на кілька сантиметрів. Весь експеримент тривав лише кілька десятків секунд, але цього вистачило, щоб протестувати основні технології методу. «Ми змогли протестувати наші камери, візуалізацію, програми, і що найголовніше – механізм захоплення», – додав він. У майбутньому в експериментах здійснюватимуть захоплення об'єкта, що обертається і виведення його з орбіти.