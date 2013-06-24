Уряд Японії надасть близько 170 мільйонів доларів США (22,44 мільярда єн) на проекти екстреного відновлення, зокрема на відбудову критичної інфраструктури, необхідної для повернення українців додому та розвитку економіки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну Грантову угоду підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Джунічі Ямада, виконавчий Старший віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), яке координує офіційну допомогу Уряду Японії іншим державам.

«Чергова нічна ракетна атака росіян на мирні міста яскраво показує світу підступність ворога. Однак, ми відчуваємо підтримку країн-партнерів і маємо можливість для швидкого відновлення. Дякую Уряду Японії за допомогу в реалізації невідкладних гуманітарних проектів. Це дасть можливість забезпечити базові потреби українців, необхідні для повернення додому та підтримати економіку», – прокоментував Олександр Кубраков.

Угодою передбачається, що ці кошти будуть використані для невідкладного покращення:

обладнання для гуманітарного розмінування;

транспортного обслуговування;

енергетичного обладнання та управління відходами руйнувань;

водопостачання та водовідведення;

медичного обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;

для підтримки аграрного сектору.

Також домовленість передбачає інструменти контролю за прозорістю та ефективністю використання коштів.

Нагадаємо, на початку січня було оголошено, що Уряд Японії виділяє 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.