Протягом грудня 2022 – лютого 2023 року Україна отримала гуманітарну допомогу від Японії у вигляді 259 генераторів та комплектуючих. Відповідне обладнання розподілене між підприємствами українського енергетичного сектору, які зазнали пошкоджень від російських атак. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Росіяни продовжують прицільно обстрілювати українські енергетичні об’єкти по всій країні. Завдяки допомозі наших міжнародних партнерів ми проводимо відновлювальні роботи, забезпечуємо роботу енергетичних підприємств і далі тримаємо наш енергетичний фронт», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Надана японською стороною допомога була розподілена між підприємствами вугільної, газовидобувної, газотранспортної галузі, електроенергетичного сектору, а також підприємствами теплокомуненерго різних регіонів України.

«Дякуємо Японському агентству міжнародного співробітництва JICA та The Nippon Foundation за надану допомогу. Це - внесок в енергетичну безпеку України та стабільність роботи нашого енергосектору», - підкреслив Герман Галущенко.