В Японії дозволять ядерним реакторам працювати понад поточний ліміт у 60 років і замінити старіючі об'єкти новими, більш вдосконаленими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

На такий крок японська влада пішла в рамках скорочення викидів вуглекислого газу та забезпечення стабільних поставок електроенергії, порушених через вторгнення росії в Україну.

Зазначається, що уряд країни також планує залучити близько 20 трильйонів ієн (152 мільярди доларів США) шляхом випуску облігацій «зеленої трансформації», щоб збільшити інвестиції в проєкти, пов'язані із просуванням декарбонізації в країні.

За оцінками японського уряду, країні знадобляться державні та приватні інвестиції в розмірі понад 150 трильйонів ієн (понад трильйон доларів США) протягом наступних 10 років.

Як повідомляв Укрінформ, переважна більшість жителів ФРН підтримує продовження термінів роботи німецьких АЕС, чимало - й за будівництво нових реакторів.

Комітет депутатів від правих партій та ділових кіл Швейцарії висуває народну ініціативу щодо скасування заборони на будівництво атомних електростанцій у Швейцарії.