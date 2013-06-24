Японія поступово відмовлятиметься від імпорту російської нафти, зберігаючи при цьому свої інтереси в нафтогазових проектах на Далекому Сході РФ, заявив у понеділок прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Це дуже важке рішення (про відмову від імпорту російської нафти - ІФ), але єдність G7 зараз найважливіша», - цитують Кісіду японські ЗМІ.

При цьому він зазначив, що проекти на Сахаліні є важливими для енергетичної безпеки Японії. «Ми зробимо кроки щодо поетапної відмови так, щоб мінімізувати несприятливі наслідки для життя та ділової активності японців, але наш план щодо збереження наших інтересів (у проектах - ІФ) залишається незмінним», - сказав прем'єр.

Уряд та японські компанії володіють частками у проектах «Сахалін-1» і «Сахалін-2» із видобутку природного газу та нафти.

Британська Shell PLC вийшла з проекту «Сахалін-2» через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Американська фірма Exxon Mobil Corp. також оголосила про свій вихід із проекту «Сахалін-1».

Лідери країн G7 у неділю заявили про відданість поетапній відмові від імпорту російської нафти. «Сьогодні G7 висловили прихильність поетапній відмові від імпорту російської нафти або взагалі - його заборони», - йдеться у заяві Білого дому.

У документі наголошується, що ці країни домовилися спільно працювати над забезпеченням стабільного енергопостачання у світі, активізуючи зусилля щодо скорочення залежності від викопного палива.