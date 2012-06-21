Японія зняла заборону на експорт м’яса птиці та яєць з України, запроваджену торік через поширення патогенного грипу птиці.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

“Японія з 2 серпня зняла заборону на експорт м’яса птиці та яєць з України, яка вводилася в грудні минулого року у зв’язку з поширенням в Україні патогенного грипу птиці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення Міністерство сільського господарства, лісництва та рибальства Японії ухвалило за результатами раундів переговорів із дипломатами МЗС України та Держпродспоживслужбою.

Міністерство додало, що українська сторона детально поінформувала японських партнерів про заходи з боротьби зі спалахами захворювання на грип птиці.

«Ми не лише створюємо нові можливості експорту для українських компаній, але і відновлюємо доступ на іноземні ринки, які з тих чи інших причин закривалися. Такі рішення про закриття зазвичай ухвалюються швидко, а на те, щоб переконати партнерів відкрити ринок заново, потрібні тривалі зусилля. Я радий, що нам вдалося переконати японських партнерів у безпечності українських продуктів, і українські компанії віднині знову можуть експортувати свою продукцію», – зауважило МЗС з посиланням на заяву глави української дипломатії Дмитра Кулеби.

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька додала, що служба разом з міністерством провела велику роботу із зняття обмежень та відновлення експорту української продукції птахівництва. Вона нагадала, що раніше обмеження були скасовані Йорданією, Сінгапуром, Киргизстаном та іншими країнами.