Імператорський двір Японії готується до весілля принцеси Мако, яке має відбутися наприкінці жовтня. Після кількох років суперечок і невдоволення королівської родини принцесі дозволили одружитися з простолюдином на ім’я Комуро, її колишнім однокурсником. За це принцеса Мако має відмовитися від свого монаршого статусу. Очікують, що молодята переїдуть у США, де Комуро працює адвокатом.

Кожну появу принцеси Мако та її нареченого докладно висвітлюють японські ЗМІ, оскільки, за повідомленнями королівського двору, принцеса потерпає від хронічного стресу. Молодята познайомилися 2012 року, коли були студентами Міжнародного християнського університету в Токіо. 2017-го вони заручилися і хотіли побратися. Але з’ясувалося, що мати Камуро позичила велику суму грошей у знайомого і не повернула. Офіційно в палаці заперечили, що відтермінування весілля пов’язано з цим. Але неофіційно представники імператорського двору визнавали, що всі грошові проблеми майбутнього нареченого слід розв’язати до одруження.

Згідно з японським законодавством, жінка з імператорської родини втрачає свій статус після одруження із простолюдином. Проте цю норму не застосовують до представників сановної родини чоловічої статі. Після того як принцеса Мако одружиться з Камуро, вона має відмовитися від традиційної одноразової виплати 1,3 мільйона доларів, яку зазвичай виплачують членові королівської родини, коли він чи вона одружується й починає вести самостійне родинне життя.

Очікують, що весілля пройде без дотримань традиційних королівських весільних обрядів і не оплачуватиметься з коштів королівської родини. Принцеса Мако стане першою представницею імператорської династії Японії, яка одружиться із простолюдином.