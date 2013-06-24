Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновлення. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою, передає Урядовий портал.

Сторони обговорили подальшу підтримку нашої держави у різних сферах, зокрема в питаннях енергетики, відбудови житла, гуманітарного розмінування та підтримки малого й середнього бізнесу в Україні.

Також Денис Шмигаль і Кунінорі Мацуда торкнулися ситуації на Запорізькій АЕС. Прем’єр-міністр України закликав японських партнерів сприяти санкційним обмеженням проти російської ядерної галузі.

На завершення очільник українського Уряду подякував Японії за лідерство під час головування в G7.