Японський виробник будівельної та гірничодобувної техніки Komatsu відновив постачання в Україну запчастин для своєї техніки, припинене після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Nikkei з посиланням на заяву президента японської компанії Хіроюкі Огаву.

За його словами, оскільки російські війська відійшли від Києва, а також спостерігаються інші зміни, компанія визначила, що має безпечні транспортні шляхи до своїх дистриб’юторів.

«В Україні розвинута промисловість видобутку залізної руди та інших природних ресурсів. Після початку бойових дій з росією машини все ще працювали на шахтах, і ми відновили поставки деталей дистриб’юторам», — сказав Хіроюкі Огава Nikkei.

Наразі запчастини Komatsu, за даними компанії, надходять лише в регіони України, які вважаються безпечними. Постачання призупинено для тимчасово захоплених територій на сході країни.

При цьому компанія Komatsu хоч і припинила експорт техніки до росії та її виробництво у цій країні, однак продовжує надавати запасні частини та послуги через своїх дистриб'юторів у росії, де використовуються її екскаватори, самоскиди та інші машини.

Компанія Komatsu прогнозує у 2022 році дохід у 67 мільярдів ієн (527 мільйонів доларів) від продажу будівельної техніки в країнах СНД, що на 64% менше, ніж торік.

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда 19 травня заявив, що Токіо надасть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 300 млн доларів.