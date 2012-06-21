Крім підприємств на ярмарку вакансій, що відбувся в Сєверодонецькому міському центрі зайнятості, участь брали фахівці міського та обласного відділів рекрутингу. Нині по послуги до них звертаються роботодавці з інших регіонів, які пропонують роботу вахтовим методом, надають житло й харчування. Тож рекрутери шукають кваліфікованих працівників на конкретні замовлення роботодавців і створюють власну базу резюме. Підприємства і організації підвищують пропоновану за вакансіями зарплату.
«Ситуація на ринку праці поступово змінюється: роботодавці розуміють, що на мінімальну оплату знайти кваліфікованого працівника неможливо. Тим, хто багато вміє, треба достойно платити», — коментує ситуацію директор центру зайнятості Сергій Акулов. За його словами, відтепер такі ярмарки вакансій стануть традиційними, їх проводитимуть 20 числа щомісяця.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»