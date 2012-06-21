За два роки, що минули від попереднього величного зібрання, Миргородщина й уся країна скучили за заходами такого масштабу. Вимушена перерва, спричинена пандемією коронавірусу, цьогоріч посилила інтерес до дійства, яке відкрилося вчора в селі Великі Сорочинці Миргородського району на Полтавщині. Судячи з першого дня роботи, організатори очікують, що пожвавлена зацікавленість не припиниться аж до закриття 22 серпня. На гостей ярмарку чекають культурно-мистецькі й фестивальні заходи. Кожен день має тематичне забарвлення, крізь яке червоною ниткою проходить конкурсна програма Всеукраїнського фестивалю народної творчості «Ярмаринка», цікаві квести, розваги, розіграші призів, виступи українських виконавців тощо. Усього не злічити. Це слід хоч раз у житті побачити.

«На Сорочинський їдуть по крам і по враження. Тут можна купити і продати, поторгуватися, повеселитися. І культурно збагатитися. Сорочинський ярмарок дає змогу в одному місці побачити найрізноманітніші зразки народних промислів з різних куточків України і світу. Зокрема вишивку. Ви зрозумієте, чим полтавська відрізняється, скажімо, від бойківської. Вишивка завжди була і прикрасою, і оберегом — на сорочках, рушниках. Про її символіку і магію зможете дізнатися на Сорочинському ярмарку від майстрів із перших вуст. А ще в межах дійства відбудеться конкурс «Вишивана краса Полтавщини», — так на своїй сторінці у фейсбуці організатори запрошують на гостинну й магічну полтавську землю.

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«Урядового кур’єра»