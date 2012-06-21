Папа Римський Франциск прийняв рішення про передачу невеличкого фрагмента ясел Христа на територію Ізраїлю, повідомила Кустодія Святої Землі – адміністративний округ францисканського ордена в регіоні.
У заяві йдеться, що святиня прибуде до Єрусалиму в п'ятницю 29 листопада. У місті відбудуться святкові заходи з нагоди повернення реліквії. Потім 30 листопада вона буде перевезена до Віфлеєму, міста на Західному березі річки Йордан, де, згідно з біблійним переказом, народився Ісус Христос.
«Ми схвильовані і вдячні Папі, найсвятішому Франциску, за цей подарунок і право зберігати святу реліквію», – наводить ізраїльська газета Haaretz слова представника францисканського ордена Франческо Паттона.
Реліквія була подарована єрусалимським патріархом Софронієм Папі Теодору I під час завоювання мусульманами Святої Землі. Нині реліквія перебуває в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.
Це не перша святиня, яка залишає Рим. За останні кілька десятиліть Католицька церква вже не раз повертала мощі святих місцевим християнським громадам з метою зміцнення релігійних зв'язків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»