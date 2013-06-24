Майже в усіх областях аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 417,3 тис. га (3%) з урожайністю 26,3 ц/га. Намолочено 1,1 мільйон тонн зерна нового врожаю. Зокрема озимого ячменю обмолочено 254,3 тисяч га, з урожайністю 28,2 ц/га намолочено 717,8 тисячі тонн; озимої пшениці обмолочено 147,9 тисячі га, з врожайністю 24,1 ц/га намолочено 355,8 тисячі тонн; гороху обмолочено 15,1 тисячі га, з урожайністю 16,2 ц/га намолочено 24,6 тисячі тонн.

Сільгосптоваровиробники восьми областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 43,5 тисячі га (4%), намолочено 67,3 тисячі тонн насіння, урожайність 15,5 ц/га, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.