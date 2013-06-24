Європейський банк реконструкції та розвитку надасть до 3 мільярдів євро протягом 2022—2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати. Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі ЄБРР.

У ЄБРР зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення рф Україні було надано понад мільярд євро фінансової допомоги, і цю цифру планують потроїти до кінця 2023 року. Основну увагу буде зосереджено на підтримці реальної економіки — енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізничної інфраструктури та підтримці фармацевтичної промисловості, йдеться у пресрелізі.

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо зазначила, що нещодавня зустріч в Україні із Президентом Володимиром Зеленським не залишила в неї «жодних сумнівів щодо масштабу необхідної допомоги, і ЄБРР сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відіграти свою роль».

Минулого тижня Оділь Рено-Бассо зустрічалася у Києві із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ішлося про посилення фінпідтримки та забезпечення стійкості енергосистеми.