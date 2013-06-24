Відтепер Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) стала доступною в управліннях соціального захисту населення на всій території України. Кожен переселенець може скористатися соціальними послугами за місцем свого фактичного перебування. Внутрішньо переміщені особи в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту можуть отримати такі послуги:
— швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання;
— виправити помилкові чи некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО;
— з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання;
— легко перейти на обслуговування від одного до іншого управління соцзахисту в разі зміни місця фактичного перебування;
— знятися з обліку як ВПО.
Упровадження ЄІССС дає змогу централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що забезпечує прискорення оформлення допомоги та вирішення всіх проблемних питань переселенців, повідомляє Мінреінтеграції.