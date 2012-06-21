Українська плавчиня 29-річна Єлизавета Мерешко здобула бронзову медаль Параолімпійських іграх.
Мерешко розділила третє місце з китаянкою Цзян Юйянь на дистанції 100 м вільним стилем у класі S7.
Мерешко побила свій же світовий рекорд, який установила в Ріо-2016 із часом 1:11.40. Тепер новий найкращий час становить 1:11.07.
Паралімпійською чемпіонкою на дистанції стала італійка Джулія Терці. Друге місце посіла американка Маккензі Коен.
Це четверта медаль Єлизавета Мерешко в Токіо. Тепер у її активі два "золота", одне "срібло" й одна "бронза".