Вже понад 20 тисяч заявок від потенційних позичальників отримали банки в рамках державної програми іпотечного кредитування єОселя. Про це повідомляє Урядовий портал.

▪ 6 417 заявників мають попереднє позитивне рішення банків. Далі на них чекає підтвердження даних, пошук квартири та підготовка документів.

▪ 83 кредити — вже видано. Переважна більшість з них - для військовослужбовців.

Серед тих, хто вже скористався програмою, — сім’я слідчого з Кременчука, яка давно потребувала власного житла. Але відсотки по іпотеках були високі, на перший внесок не вистачало. Дізнавшись про іпотечне кредитування під 3% від держави, чоловік подав заявку через Дію. Тепер з дружиною та донькою вони - власники нової квартири.

Нагадаємо, у жовтні Уряд запустив програму доступної іпотеки єОселя, ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським ще до війни, а нині модернізовану та адаптовану до потреб воєнного часу. Її мета – допомогти українцям отримати гідне житло.

Наразі учасниками програми можуть стати:

військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей.

А також такі категорії, що працюють у державному та комунальному секторах:

медики;

педагоги;

науковці.

Для них передбачені максимально пільгові умови позики - кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків. Подати заявку можна через портал Дія, а невдовзі послуга запрацює у застосунку.