У застосунку «Дія» розпочинається бета-тест програми доступного кредитування єОселя для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

єОселя — це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% — для всіх інших категорій. Отримати державний пільговий кредит можна навіть під час війни. Адже багато українців втратили домівки через повномасштабне вторгнення, і зараз їм необхідно якомога швидше отримати нове житло. Тому держава пропонує зробити це за найбільш вигідними умовами: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування — до 20 років; мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми. У застосунку «Дія» можна буде подати заяву про участь у програмі єОселя та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк. Майже всі дані підтягнуться з реєстрів. Також можна подати заяву як в один банк-учасник програми, так і одразу в кілька.