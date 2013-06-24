За рішеннями Мінекономіки, 2022 року переможці грантової програми підтримки бізнесу «єРобота» отримали 1,555 мільярда гривень, зокрема заостанній тиждень — 717,59 мільйона. Це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економікиЮлія Свириденко.

«Фінансування грантових програм «єРобота» залишається пріоритетом і в новому 2023 році. Адже завдання уряду — підтримувати економіку та створювати робочі місця для малого і середнього бізнесу. Упевнена, що всі витрачені на це кошти повернуться до державного та місцевих бюджетів у вигляді податків», — заявила вона. За останній тиждень минулого року грантові кошти було виплачено 1411 отримувачам. Загалом же за 2022 рік за рішеннями уряду фактично виплачено гранти 2530 отримувачам: мікрогранти — 2319 на суму 542,72 мільйона гривень; переробним підприємствам — 178 на суму 958,61 мільйона; на садівництво — 30 на суму 39,74 мільйона; на тепличні господарства — трьом на суму 14,02 мільйона гривень.