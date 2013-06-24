Визначено нових переможців програми «Власна справа». В рамках одинадцятої хвилі реалізації цієї ініціативи 278 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 65,6 млн грн, буде створено 618 нових робочих місць. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Грантова програма мікрокредитування «Власна справа» триває в рамках проекту єРобота вже більше п’яти місяців, але все ще залишається найпопулярнішою серед підприємців. Кожні два тижні ми визначаємо переможців серед тих, хто подав заявки на отримання мікрогрантів на суму до 250 тисяч грн. Наразі в рамках вже 11-ї хвилі реалізації цієї програми українці отримають більше 600 нових робочих місць», - заявила Юлія Свириденко.

Серед переможців одинадцятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах:

- 93 - оптова та роздрібна торгівля,

- 47 - тимчасове розміщування й організація,

- 40 - переробна промисловість.

Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 618 робочих місць.

Найбільша кількість переможців 11-ї хвилі зі Львівської (45 осіб) та Дніпропетровській (23 особи) областей, а також з міста Києва (36 осіб).

Сумарно з початку реалізації програми “Власна справа” було затверджено грантів на суму близько 628,5 млн грн для 2695 підприємців.

Довідково

Проект єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія