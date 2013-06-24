Урядовий проєкт стимулювання підприємництва «єРобота» працює. Одна із шести програм проєкту — мікрогранти на започаткування і розвиток бізнесу — найпопулярніша серед українців, котрі хочуть мати власну справу. У Міністерстві економіки відзвітували про вже сьому хвилю цієї програми.

«Ще 212 переможців отримають мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу на загальну суму 48,7 мільйона гривень. За підсумками всіх хвиль програми, 1,7 тисячі переможців отримають від держави до 250 тисяч гривень на реалізацію бізнес-ідей. Так не лише підтримуємо малий бізнес у нинішній важкий час, а й поліпшуємо ситуацію на ринку праці: завдяки реалізації бізнес-проєктів буде створено понад 4000 робочих місць. Загалом на різні грантові програми уряд уже перерахував їхнім учасникам майже 200 мільйонів гривень», — цитує слова Першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко пресслужба Мінекономіки.

За даними міністерства, серед 212 переможців сьомої хвилі програми «Власна справа» 58 осіб планують започаткувати чи розвивати проєкти в галузі оптової та роздрібної торгівлі, 47 — у переробній промисловості, 34 — в галузі тимчасового розміщування та організації.

Реалізація цих бізнес-планів завдяки грантам — це створення понад пів тисячі робочих місць. Найбільше переможців сьомої хвилі із Львівської (33 особи), Київської (20), Рівненської (18) областей та міста Києва (19).

Загалом проєкт «єРобота» — це шість грантових програм: мікрогранти на відкриття чи розвиток власного бізнесу; гранти на створення й розвиток переробних підприємств; часткова компенсація вартості створення теплиць; гранти на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства; гранти на підтримку ІТ-стартапів; стипендії на ІТ-навчання. Приймання заявок на всі програми триває. Подача заявок — через портал «Дія».