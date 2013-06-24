Реалізація урядових грантових програм проєкту «єРобота» дасть змогу створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Уряд запровадив грантові програми як потужний інструмент для підтримки малого й середнього бізнесу. Будь-який підприємець, що прагне розвивати власну справу або започаткувати нову, може отримати безповоротну допомогу від держави. Це стимулюватиме створення робочих місць, яких потребують українці. Ми розраховуємо, що реалізація всіх грантових програм у межах проєкту «єРобота» дасть змогу створити понад 300 тисяч нових робочих місць», — повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, українці виявляють високу зацікавленість у грантових програмах. На сьогодні заявки на отримання грантів подали вже близько 10 тисяч громадян. Більшість заяв — 8,5 тисячі — на отримання мікрогранту на започаткування або розвиток власної справи, повідомляє Міністерство економіки.