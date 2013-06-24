Державна програма єРобота дає більше можливостей майбутнім та дійсним підприємцям заробляти, розвиватися, створювати робочі місця й підтримувати економіку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Оновили умови отримання гранту для всіх українців: фізичні особи, які стануть ФОП, можуть не створювати робоче місце для грантів до 75 тисяч грн. А підприємцям з Харкова чи Харківської області збільшили розмір допомоги вдвічі — до 500 тис. грн, щоб місцева економіка працювала попри труднощі війни.

Тож нині маємо такі загальні умови:

до 75 000 — майбутнім ФОПам не обов’язково створювати робочі місця;

до 150 000 — треба створити 1 робоче місце;

до 250 000 — треба створити 2 робочі місця.

Надсилайте заявку на порталі Дія, щоб отримати Грант на власну справу.

Як податися на програму єРобота:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою BankID або електронного підпису.

Заповніть онлайн-заявку.

Прикріпіть бізнес-план за формою.

Підпишіть електронним підписом та відправте.

Нагадуємо, грантові кошти можна витратити на оренду, обладнання, меблі, програмне забезпечення, маркетинг та рекламу тощо.

Зверніть увагу, якщо ви вже отримали грант як ветеран чи член сім’ї ветерана, ви не зможете повторно отримати грант на власну справу. І навпаки.

Підтримуємо українські бізнеси.