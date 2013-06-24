Цього тижня два провідні світові видання Bloomberg і «Файненшл Таймс» вийшли зі статтями про шантаж і тиск, які здійснює Кремль для запуску газогону «Північний потік-2». Штучно створена криза на ринку газу в ЄС, максимальні ціни на блакитне паливо, зменшені обсяги його постачання, незаповнені підземні сховища в Євросоюзі — все це приклади використання газу як зброї. Ці факти генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон навів на своїй сторінці у Facebook.

Тому згідно з декларацією між Німеччиною та США, вони мають вжити відповідних заходів. Ідеться про мораторій на запуск «Північного потоку-2» й додаткові санкції США щодо компанії Nord Stream 2 AG до впровадження норм Третього енергетичного пакета на всі газогони між РФ та ЄС, ліквідацію монополії Газпрому на експорт газу з РФ і підписання угоди на транзит газу Україною на наступні 15 років.

Висновок Сергій Макогон робить однозначний: «Час скидати маски. Шантаж і реальні наміри Газпрому стають очевидними. Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розраховано Північний потік-2. Жодної додаткової цінності ПП-2 для Європи не створює».