У Брюсселі відбулася зустріч високого рівня, де обговорили шляхи подальшої мобілізації гуманітарної допомоги Україні, зокрема надання необхідної підтримки українським громадянам під час зимового періоду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зустріч відкрили Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич та Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Серед учасників – представники держав-членів ЄС, організацій ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Світового банку, різноманітних гуманітарних неурядових організацій, які ЄС фінансує в Україні, та інші основні донори.

Серед основних викликів, які зазначили учасники зустрічі: забезпечення гуманітарного доступу до всіх куточків країни для надання допомоги всім, хто потребує; підтримка та захист найбільш вразливих груп населення, забезпечення житлом ВПО, відновлення електро, водопостачання, іншої критичної інфраструктури. Також учасники обговорили реагування та протидію грубим порушенням міжнародного гуманітарного права росією.

«Ми високо цінуємо зусилля, яких докладають наші партнери, для всебічної допомоги Україні під час цієї кривавої війни. Ми розраховуємо і на подальшу підтримку, аж до перемоги України, – наголосила Віце-премʼєр-міністр Ольга Стефанішина. – Так, наразі є багато гострих потреб у контексті проходження зимового періоду. Маємо забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб, особливо вразливих груп населення, які втратили домівки та доступ до базових соціальних послуг внаслідок війни. Також необхідна належна соціальна підтримка незахищених верств населення на деокупованих територіях».

Вона додала, що Україна зокрема потребує допомоги із утепленням житлових приміщень і ремонту пошкоджених будинків, а також забезпечення опалювальними приладами та твердим паливом у віддалених і сільських районах східних і північних регіонів. Крім того, оскільки деокуповані території України забруднені вибухонебезпечними предметами, Україна потребує значної міжнародної підтримки у процесі розмінування.

Зі свого боку Єврокомісар Янез Ленарчич зазначив: «Майбутня зима буде однією з найсуворіших, з якою стикалися українці. Окрім нещадних нападів Росії, українцям загрожуватимуть морози через пошкоджене житло та системи опалення. Гуманітарне співтовариство має бути повністю готове допомогти постраждалим людям. Сьогодні ми зібрали разом ключових гравців гуманітарного сектору, щоб вирішити основні виклики доставки допомоги найбільш вразливим. Щоб допомогти Україні пережити цю зиму, потрібен єдиний і скоординований підхід. Позиція ЄС завжди була чіткою – ми продовжуватимемо підтримувати Україну у подоланні всіх майбутніх труднощів».