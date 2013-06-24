Європейський Союз може узгодити шостий пакет санкцій проти росії вже сьогодні.

Як передає Укрінформ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у Телеграмі.

«ЄС може узгодити шостий пакет санкцій вже сьогодні. Як повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, були складні переговори, але рішення необхідно ухвалювати, включно із ембарго на російську нафту», - написав Єрмак.

Він зазначив, що для ЄС важливо продемонструвати сильну позицію, оскільки головна мета росії - розколоти єдність і використати це як слабкість Євросоюзу, а цього допускати не можна.

Як повідомлялося, глави держав та урядів країн ЄС проведуть сьогодні у Брюсселі спеціальне засідання Європейської ради, яке буде присвячене ситуації навколо агресії росії проти України та реагуванню на глобальні наслідки війни.