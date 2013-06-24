Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги, і перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок Національного банку України.
Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
За його словами, надходження другого траншу очікується завтра.
«1 млрд євро — це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб», - зауважив очільник уряду.
Шмигаль висловив вдячність Європейському Союзу«за такий внесок — це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє».