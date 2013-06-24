У Брюсселі відбулося засідання міністрів енергетики країн ЄС, у якому взяв участь міністр енергетики України Герман Галущенко. Після завершення віцепрем’єр-міністр і міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, яка головувала на цьому засіданні, і Герман Галущенко поінформували про його підсумки, повідомляє Міненерго.

«Європейський Союз вже ухвалив рішення про підтримку енергетичного сектору України і постачання приблизно 5 мільйонів позицій різного обладнання та матеріалів. Ми повинні продовжувати цю допомогу. Ми переконані, що незабаром Україна виграє війну і розпочне відбудову та відновлення, і ЄС буде послідовним партнером цього процесу», — зазначила Ебба Буш.

Герман Галущенко подякував ЄС за солідарність з Україною, наголосивши, що росія атакує не тільки українську енергетичну систему, її мета — руйнування єдності європейської спільноти, зокрема в питаннях підтримки України.

Міністр наголосив, що на засіданні обговорювали необхідність збереження санкцій проти росії, конкретні напрями, в яких їх можна посилити, зокрема у ядерній галузі. «Важливо вже зараз надіслати сигнал, що росії, яка порушує ключові принципи ядерної й радіаційної безпеки своїми діями в Україні, не може бути на європейських ринках», — підкреслив він.

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