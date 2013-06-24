1642 тонни насіння експортувала Україна до країн Євросоюзу за десять місяців цього року. Це вдвічі більше, ніж торік, коли експорт насіння становив 822 тонни, і вп’ятеро більше, ніж 2019 року, коли з України до ЄС було експортовано 321 тонну. «Відкриття європейського ринку для нас — це дорога в десять років. Переговори за визнання вітчизняного насіння вимогам ЄС почалися 2011 року й тривали дуже довго. Ми маємо всі можливості, щоб отримувати зиск від багаторічної праці перемовників — десятків людей із бізнесу та влади», — зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час онлайн-конференції Seed Forum-2021, присвяченої трендам та перспективам ринку насіння в Європі й Україні.
Найбільше до ЄС експортовано насіння кукурудзи — 1207 тонн; пшениці — 333 тонни; соняшнику — 52 тонни; інших культур — 50 тонн, повідомляє пресслужба відомства.
17 місць вирощування насіннєвого матеріалу (жито, просо, кукурудза, пшениця) на площі 673 га отримали статус вільних від шкідливих організмів.