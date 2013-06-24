Міністри економіки й фінансів країн ЄС, які зустрічаються сьогодні у Брюсселі, мають затвердити надання макрофінансової допомоги для України у 2023 році в обсязі 18 мільярдів євро, з яких три перші мільярди, ймовірно, країна зможе отримати вже на початку січня.

Про це у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із економіки й фінансів заявив представник Чеського головування ЄС, міністр фінансів Чеської Республіки Збінек Станжура, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У порядку денному сьогодні ми сфокусуємо увагу на макрофінансовій допомозі для України, яка є одним із пріоритетів Чеського головування ЄС. Минулого тижня чеський уряд відвідав Київ. Це був дуже емоційний досвід для всіх нас. Переконаний, що Рада міністрів з економіки й фінансів дуже швидко погодиться щодо подальшої фінансової підтримки України. Я переконаний, що ми зможемо надати 18 мільярдів євро для України у 2023 році, три мільярди з яких будуть виплачені на початку січня», - зазначив він.

За його словами, європейські міністри також розглянуть прийнятий в США Акт щодо зниження інфляції і його можливий негативний вплив на бізнес та інвесторів в ЄС. Іншими питаннями будуть заходи зі зміцнення стійкості європейського банківського сектору та наслідки російської агресії проти України для економіки ЄС, особливо для зусиль європейських урядів із стримування цін на енергію. Міністри додатково розглянуть питання оподаткування, зокрема у сфері автомобільних вантажних перевезень.

Нагадаємо, вчора речниця Єврокомісії заявила про те, що цього року Україна зможе отримати 6 мільярдів євро із запланованого на 2022 рік пакета надзвичайної макрофінансової допомоги у 9 мільярдів євро. Опрацювання заходів щодо надання України решти у 3 мільярди євро просувається «паралельно» із розв'язанням питання щодо надання Україні макрофінансової допомоги в обсязі 18 мільярдів євро у 2023 році, з розрахунку 1,5 мільярда євро щомісяця.

Як передбачається, ці гроші, що призначені для підтримки життєдіяльності державних інституцій та виконання базових соціальних функцій в інтересах населення України в умовах війни, виділятимуться у формі кредитів на вигідних умовах і мають стати частиною допомоги для України з боку партнерів ЄС та міжнародних фінансових інституцій.