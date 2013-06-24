Євросоюз і надалі допомагатиме нашій державі, як і решта донорів: США, інші держави, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. У цьому впевнені в Міністерстві економіки.

Під час дискусії в межах Конференції послів ЄС віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що забезпечення макрофінансової стабільності України — один з найбільших пріоритетів ЄС. Від початку повномасштабної війни росії проти України європейські партнери надали нашій державі 19 мільярдів євро допомоги, і ЄС працює над тим, щоб кошти якнайшвидше надійшли адресатові.

«Атаки рф на житлові квартали, цивільну інфраструктуру доводять необхідність всеосяжної підтримки України і максимального тиску на агресора. Необхідно оперативно завершити обговорення між державами-членами та гарантувати, що вся сума макрофінансової підтримки фактично надійде Україні. Сподіваюся, найближчим часом надамо наступні 2 мільярди євро, а на початку грудня — ще 3. ЄС зробить усе можливе, щоб наступного року макрофінансова підтримка України стала прогнозованішою — на рівні 1,5 мільярда доларів щомісяця», — цитує його слова Мінекономіки.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що Україна обговорює з ЄС, США та МВФ комплексну підтримку наших державних фінансів у 2023 році, що допоможе забезпечити передбачуване середовище для бізнесу та населення.

«Основні елементи економічної підтримки для нас — макрофінансова стабільність і швидке відновлення. Цінуємо рішення ЄС про надання 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це дасть змогу підтримувати стабільність держфінансів, адже власні доходи нашої держави наразі покривають лише 50% витрат.

Досвід деокупованих територій у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях доводить, що швидке відновлення критичної інфраструктури вкрай необхідне. Намагаємося залучати всі наші ресурси та ресурси наших партнерів до проєкту швидкої реконструкції. Наповнюємо практичними проєктами План повоєнного відновлення, аби було комфортно в Україні і людям, і бізнесу. Аби забезпечувати економічне зростання та досягти повної відповідності економічним критеріям для членства в ЄС», — цитує її слова Мінекономіки.

Юлія Свириденко підкреслила, що задля цього необхідно якнайшвидше зупинити агресора. Вона вкотре закликала світ адекватно реагувати на тероризм рф і висловила переконання, що лише потужна економічна блокада зупинить рф: «Потрібні жорсткі обмеження на експорт металургійної продукції, повне ембарго на експорт нафти та газу. Сотні мільярдів доларів, отримані рф від експорту енергоресурсів, у вигляді ракет і дронів падають на будинки українців, убивають мирних людей. Потрібні радикальніші рішення в наступному пакеті санкцій».

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