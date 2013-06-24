Міністри оборони ЄС підтримали ідею створення військової тренувальної місії ЄС для українських військовослужбовців. «Усі країни-члени ЄС згодні щодо початку роботи, необхідної для визначення параметрів місії ЄС з надання військової допомоги Україні», — заявив журналістам після завершення у Празі неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель.

Глави оборонних відомств у Празі обговорювали переформатування оборонної та безпекової політики ЄС з огляду на російську агресію проти України.

«Війна триває, і ми повинні пристосувати наші оборонні спроможності й не зупиняти підтримку України, щоб вона могла продовжувати боротьбу проти російських загарбників», –– сказав головний європейський дипломат.

За його словами, глава оборонного відомства України Олексій Резніков виступив перед європейськими колегами по відеозв’язку і поінформував їх про перебіг подій на фронті й нагальні потреби ЗСУ. «Ми повинні відповісти на ці потреби, і всі міністри із цим одностайно погодилися», –– зазначив Жозеп Боррель.

Нині Євросоюз об’єднаний у підтримці України, і країни-члени готові надавати допомогу Києву стільки, скільки це буде потрібно, наголосив глава дипломатії ЄС. Він зауважив, що допомога –– це не лише військове устаткування і зброя для української армії. ЄС готовий розглянути питання створення тренувальної місії для українських військових. Жозеп Боррель уточнив, що офіційного рішення про створення місії міністри під час засідання не ухвалювали, оскільки ця зустріч була неформальною. Однак, за його словами, рішення про початок підготовчої роботи для створення місії є.

У підготовчу роботу входять контакти з українцями з одного боку і визначення юридичних та операційних параметрів –– з іншого, щоб визначити концепцію кризового менеджменту. «Але очевидно, що ми маємо бути швидкими й амбітними», –– зазначив Жозеп Боррель.

Ідею створення спеціальної програми «Військова консультативно-тренувальна місія ЄС в Україні» розглядали ще торік восени. Проте відтоді її так і не вдалося втілити. У лютому, незадовго до російського вторгнення, міністри оборони ЄС досягли попередньої домовленості про започаткування такої місії, але початок широкомасштабної війни заблокував практичне втілення. Хоч кілька держав-членів ЄС протягом останніх тижнів тренували українських військових, здебільшого інструктуючи, як використовувати новітню західну зброю, яку надали Україні партнери.

Відповідаючи на запитання, в чому полягатиме перевага місії під керівництвом ЄС порівняно із тренувальними курсами, які надають окремі країни, Жозеп Боррель відповів: існують напрями, які можна успішніше реалізовувати, об’єднавши можливості. «Є багато навчальних ініціатив, але потреби України величезні, і ми повинні забезпечити узгодженість цих зусиль, –– сказав він, додавши: –– ЄС повинен закласти основу для армії, яка має воювати і воюватиме ще довго».

Поки що складно говорити про завдання тренувальної місії. Але, як кажуть експерти, у них можуть входити спеціалізований курс з надання медичної допомоги, розмінування, підготовка снайперів, елітних підрозділів, співробітників штабу та сержантського складу. Нідерланди вже оголосили, що спільно з Німеччиною працюють над організацією тренінгу з розмінування. Очікують, що після того, як держави-члени схвалять концепцію місії, вона зможе розпочати роботу на початку жовтня.

Під час пресконференції журналісти попросили Жозепа Борреля пояснити дані Кільського інституту світової економіки, опубліковані на початку цього місяця. Ці дані свідчать, що військова підтримка України від Європи зменшується із квітня. Глава європейської дипломатії категорично не погодився із цими даними, заявивши, що протягом літа військова допомога Україні була постійною і не переривалася.

«Потік допомоги не зменшився, а радше збільшився. Про це свідчать дані, які надало Європейське оборонне агентство», — наголосив він.