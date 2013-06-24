Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві подякував високому представникові Євросоюзу, віцепрезидентові Європейської комісії Жозепу Боррелю за всебічну допомогу ЄС та закликав і надалі посилювати санкційний тиск на росію.

«Ми закликаємо наших європейських партнерів найближчим часом запровадити десятий пакет санкцій проти росії та внести туди обмеження проти ядерної галузі рф і державної компанії «росатом». Це буде правильне рішення в ситуації, коли російські війська перетворили Запорізьку АЕС на військову базу та загрожують безпеці всієї Європи», — зазначив Денис Шмигаль.

Він подякував ЄС та Жозепу Боррелю за збільшення бюджету Європейського фонду миру на 2 мільярди євро і тренувальну місію для українських військових на території ЄС. Денис Шмигаль та Жозеп Боррель обговорили нову програму з розмінування для України.

«ЄС втілюватиме програму гуманітарного розмінування на 25 мільйонів євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть змогу повертати нормальне життя в деокуповані від російських терористів громади», — наголосив Прем’єр.