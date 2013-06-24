Лідери країн Європейського Союзу засудили росію за провокування глобальної продовольчої небезпеки та закликали кремль негайно припинити блокаду транспортних шляхів України, що не дозволяє вивезти українське зерно на світові ринки.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у висновках спеціального саміту ЄС, що оприлюднені на сайті Європейської ради.

«Європейська рада рішуче засуджує знищення та протизаконну експропріацію росією сільськогосподарської продукції України. Агресивна війна росії проти України має прямий ефект на глобальну продовольчу безпеку та доступність (продуктів харчування). Європейська рада закликає росію зупинити свої атаки на транспортну інфраструктуру в Україні, зняти блокаду українських портів у Чорному моріта дозволити експорт продуктів харчування, зокрема, з порту Одеси», - йдеться у документі.

Як зазначається, Європейський Союз здійснює активні заходи для полегшення українського сільськогосподарського експорту та для підтримки агропромислового комплексу України у сезоні 2022 року. У цьому контексті Європейська рада закликала національні уряди країн ЄС прискорити роботу над створенням так званих «зелених коридорів», що були запропоновані Європейською комісією, та сприяти експорту продовольства з України з використанням різних транспортних шляхів та європейських портів.

Європейська рада підтримала міжнародні зусилля із вирішення поточної продовольчої кризи, зокрема, ініціативи в рамках ООН та G7, спрямовані на стримування зростання цін на продукти харчування та на постачання й доступність зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

«Європейська рада… підтверджує зобов’язання підтримати глобальну торгівлю продовольчими товарами, яка має бути вільною від невиправданих торговельних бар’єрів, посилити солідарність по відношенню до найбільш вразливих країн, та збільшити стійке виробництво продуктів харчування на місцях для скорочення структурної залежності», - йдеться у документі.

Європейська рада доручила Єврокомісії вивчити можливість мобілізації резервів Європейського фонду розвитку для підтримки країн-партнерів, що найбільше вражені цією кризою.

Як повідомлялося, в Брюсселі відбулася спеціальна зустріч Європейської ради, яку було присвячено розгляду ситуації навколо неспровокованої агресії росії проти України, її наслідків для європейської та світової безпеки, впливу на економіку та енергетику на Єдиному ринку ЄС та для глобальної продовольчої безпеки. Лідери країн-членів підтвердили послідовну та тверду підтримку Україні у її боротьбі з російським вторгненням та готовність надалі надавати Україні політичну, фінансову, матеріальну, гуманітарну та військову допомогу.