Всього від початку вторгнення окупантів слідчими Нацполіції розпочато понад 39 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів військовослужбовцями рф, рб, або їх посібниками. Про це перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив в ефірі телемарафону UAразом, передає Урядовий портал.

«Поліція є першою структурою, яка заходить на деокуповану територію. Поліція дбає про Закон і правопорядок. На звільнених територіях Донецької області поліція забезпечує стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку у 43 населених пунктах, які були деокуповані. На цих територіях мешкає понад 5 тисяч громадян, деокупована площа складає понад 1,5 тисячі кілометрів. Проводиться постійна робота з населенням, збір доказів військових злочинів, які вчинялися російськими агресорами та колаборантами. Лише у Донецькій області в період з 26 вересня було викрито понад 212 осіб, які були причетні або можуть бути причетні до співпраці з окупантами, до диверсійної діяльності», - сказав Євгеній Єнін.

Він також зазначив, що на Харківщині проводяться стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку у 227 населених пунктах:

«Тут задукоментовано понад 2 тисячі воєнних злочинів. Затримано 29 осіб, які можуть бути причетні до колабораційної діяльності. Так само на Херсонщині у 88 пунктах забезпечено стабілізаційні заходи, деокупована площа складає 2,5 тисячі квадратних кілометрів і на сьогодні задокументовано 194 воєнні злочини».

За словами першого заступника очільника МВС, всього від початку вторгнення терористів слідчими Нацполіції розпочато понад 39 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів військовослужбовцями рф та рб або їх посібниками. За фактами співпраці населення 1772 кримінальних проваджень, у яких 327 особам вже повідомлено про підозру, а до суду направлено 170 кримінальних проваджень.