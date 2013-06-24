Про наслідки обстрілів російських військових та виявлення колаборантів на деокупованих територіях перший заступник Міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини». Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомив Євгеній Єнін, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах нашої держави. Найбільше страждають Харківщина, де знеструмлено 112 населених пунктів, Донеччина та Херсонщина – понад 90, Миколаївщина – 82, Запорізька область – 76, Луганська – 43.

Через терористичні атаки страждає цивільне населення і щоденно зростає кількість загиблих.

«За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення рф в Україну загинула 461 дитина», – повідомив Євгеній Єнін.

За його словами, поліцейські фіксують нові і нові злочини ворога на звільнених українськими військами територіях, які ворог обстрілює найжорсткіше.

«Щойно росіяни втекли з Херсона, вони почали щодня обстрілювати мирних людей. Слідчими підрозділами Національної поліції на деокупованій території Херсонщини задокументовано вже близько 600 воєнних злочинів. На Харківщині, яку обстрілюють чи не найбільше, слідчими задокументовано 3 400 воєнних злочинів. Лише за минулу добу додався 41 факт. На деокупованій території Харківської області вже виявлено близько 900 тіл, з них 700 – цивільні, понад 80 – військовослужбовці, понад 100 – військовослужбовці рф. На Херсонщині виявлено 111 тіл, з них 75 – це цивільні особи», – розповів перший заступник очільника МВС.

Він також повідомив, що поліція продовжує роботу з виявлення колаборантів на деокупованих територіях. Зокрема, на Херсонщині перевірено близько 13 тисяч осіб, з них затримана 161 особа, що може бути причетна до співпраці з окупаційними військами, шпигунства чи колабораційної діяльності.

«Загалом за фактами співпраці населення з державою-спонсором тероризму розпочато понад 2 100 кримінальних проваджень. Наприклад, вчора поліцейськими Одеської області було викрито мешканця обласного центру 1981 року народження, який за допомогою месенджера «Телеграм» передавав ворогу інформацію та координати розташування укріплених позицій Збройних сил України. Злочинцю вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – сказав Євгеній Єнін.