Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс Євробачення 2023 року відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце, повідомляє «Українська правда».

«EBU хоче подякувати UA.Суспільне за його щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra’s 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом і розчаруванням із приводу того, що конкурс наступного року не можна проводити в Україні.

Унаслідок цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 у Сполученому Королівстві».

У EBU зазначили, що хотіли, аби перемога України позначилася на конкурсі наступного року: «Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями».